⚡️ФСБ РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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⚡️ФСБ РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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