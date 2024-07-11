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«Банзай-атака»: правда или вымысел

«Банзай-атака»: правда или вымысел

«Банзай-атака», как ее обычно представляют.Когда речь идет о японской императорской армии и ее участии в боях, то одним из наиболее распространенных штампов является «банзай-атака», когда японские солдаты и офицеры, со штыками и мечами наперевес, бросаются в атаку на окопы, пулеметы, танки противника и так далее.

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