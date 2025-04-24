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Царьград

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Медведев: МУС занимается второстепенными делами, угрожающими лишь местности

Медведев: МУС занимается второстепенными делами, угрожающими лишь местности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье критикует Международный уголовный суд за рассмотрение дел второстепенных преступников, не представляющих угрозу человечеству, и утверждает о влиянии Запада на его решения.

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