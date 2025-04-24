Медведев: МУС занимается второстепенными делами, угрожающими лишь местности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье критикует Международный уголовный суд за рассмотрение дел второстепенных преступников, не представляющих угрозу человечеству, и утверждает о влиянии Запада на его решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии