Betahon

Зеленский-это очередной еврейский революционер, затеявший на деньги англо-саксонских евреев, совершить госпереворот и превратить цветущую страну в очередную колонию. И мало того, что в колонию, а таран против ядерной державы, обходящийся стране потерей практически целого поколения граждан! А у таких еврейских революционеров,-Линкольна, Рабина и т.д.,-век не долг и ликвидируют их сами же евреи! Ждем-с...