Президент Украины Владимир Зеленский привёл страну к краху, вступив в вооружённое противостояние с Россией ради своих спонсоров из Вашингтона, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«Всё уничтожил»: в ФРГ обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
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Betahon
Зеленский-это очередной еврейский революционер, затеявший на деньги англо-саксонских евреев, совершить госпереворот и превратить цветущую страну в очередную колонию. И мало того, что в колонию, а таран против ядерной державы, обходящийся стране потерей практически целого поколения граждан! А у таких еврейских революционеров,-Линкольна, Рабина и т.д.,-век не долг и ликвидируют их сами же евреи! Ждем-с...
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