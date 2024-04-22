ФСБ выявила заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке

УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 апреля сообщило о выявлении нескольких заминированных схронов с иностранным вооружением, которое было оставлено при отступлении из Авдеевки солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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