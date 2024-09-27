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Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, отвечая на вопрос о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударов западным дальнобойным оружием вглубь России, намекнул на скорое принятия решения до начала зимы.

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