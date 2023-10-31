Работавшего на украинские спецслужбы хакера из Томска обвинили в госизмене

Кировский районный суд Томска избрал одному из местных жителей меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
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