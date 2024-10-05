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В Челябинске лишившие жизни русского парня таджики попросили их строго не судить, потому что они молодые

В Челябинске лишившие жизни русского парня таджики попросили их строго не судить, потому что они молодые

Avia.pro - СМИ Вся эта история в Челябинске, где молодые таджики попросили суд "не судить строго" за убийство русского парня, звучит как фрагмент абсурдной комедии.

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