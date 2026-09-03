Завтра похолодание до +11 градусов

Завтра ночью ощутимо похолодает до +11 градусов, а днём будет до +21. Как изменится погода дальше? Переходите за подробностями!Сегодня, 3 сентября, температура воздуха составляет комфортные +20 градусов.
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