Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и ряда других политических деятелей.
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