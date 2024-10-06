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Царьград

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"Вторая юность". Путину исполнилось 72. Посыпались поздравления, в том числе неожиданные

"Вторая юность". Путину исполнилось 72. Посыпались поздравления, в том числе неожиданные

"Вторая юность". Владимиру Путину исполнилось 72 года. Сразу же посыпались поздравления, в том числе довольно неожиданные.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Дай Бог здоровья нашему президенту!!! И долгие года жизни 🤝🤝🤝💐💐💐💐💐🙏
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11 час.
НК
Наталья Котельникова
С днём рождения, наш дорогой Президент. Сил Вам и здоровья, берегите себя, очень страшно за Вас, когда Вы летаете по миру. Берегите себя, Вы наша надежда. СПАСИБО Вам.
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4 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Выдающийся человек , обладающий безукоризненной преданностью к нашей Родине - России!! Наш президент !! С Днем Рождения!! Сил Вам , мужества и здоровья!!
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4 час.

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