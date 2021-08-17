Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару 74-летняя София Ротару до сих пор остается одной из самых привлекательных звезд советской эстрады.