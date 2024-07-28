Витамины не помогут прожить дольше

Ученые провели исследования, влияют ли прием витаминов на продолжительность жизни. Исследователи из Национального института онкологии США пришли к выводу, что мультивитаминные комплексы не способствуют увеличению продолжительности жизни.
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