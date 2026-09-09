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Realme 16 Pro 5G получит новую версию и упаковку в стиле сундука из «Гарри Поттера»

Realme 16 Pro 5G получит новую версию и упаковку в стиле сундука из «Гарри Поттера»

Специальная версия смартфона создается вместе с Warner Bros. Realme и Warner Bros. Discovery Global Consumer Products анонсировали Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition.

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