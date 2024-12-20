США разрешили Турции оплачивать газ через «Газпромбанк»

Получение Турцией разрешения от США осуществлять оплату за поставки газа через внесенный в санкционный список российский «Газпромбанк» подтвердил глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар, 20 декабря сообщает агентство Блумберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии