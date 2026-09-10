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Только за прошлый месяц украинский экспорт сократился почти на 20 процентов

Только за прошлый месяц украинский экспорт сократился почти на 20 процентов

Российские массированные удары по торгово-логистической инфраструктуре на территории Украины оборачиваются нарастающим системным экономическим кризисом.

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