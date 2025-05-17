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Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон.

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