Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон.
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