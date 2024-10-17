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Завод ГАЗ готовится порадовать новым современным седаном: мотор на 188 сил, РКПП и богатая начинка

Завод ГАЗ готовится порадовать новым современным седаном: мотор на 188 сил, РКПП и богатая начинка

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