Польский генерал: Украина не должна менять свою тактику из-за недавнего инцидента с ракетами

Независимо от результатов расследования инцидента с ракетами, разорвавшимися в районе села Пшеводув на прошлой неделе, Украина не должна менять свою тактику ведения войны, считает начальник штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак.
Независимо от результатов расследования инцидента с ракетами, разорвавшимися в районе села Пшеводув на прошлой неделе, Украина не должна менять свою тактику ведения войны, считает начальник штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак.
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