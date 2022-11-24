Военное обозрение

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Польский генерал: Украина не должна менять свою тактику из-за недавнего инцидента с ракетами

Польский генерал: Украина не должна менять свою тактику из-за недавнего инцидента с ракетами

Независимо от результатов расследования инцидента с ракетами, разорвавшимися в районе села Пшеводув на прошлой неделе, Украина не должна менять свою тактику ведения войны, считает начальник штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак.

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