SciRep: трехмерные модели кошачьих сердец раскрыли риски тромбоза у людей

Международная группа ученых из Университета Помпеу Фабра (Испания) и Королевского ветеринарного колледжа Лондона (Великобритания) совершила прорыв в кардиологии, создав первые в мире 3D-модели сердец животных с детальной визуализацией кровотока.
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