Как часто нужно убирать мусор возле уссурийских водоемов? (ОПРОС)

Сентябрь в Уссурийске выдался богатым на субботники вблизи городских водоемов. Неравнодушные жители округа за месяц очистили берега местных рек и озер от мусора.
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