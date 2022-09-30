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Как часто нужно убирать мусор возле уссурийских водоемов? (ОПРОС)

Как часто нужно убирать мусор возле уссурийских водоемов? (ОПРОС)

Сентябрь в Уссурийске выдался богатым на субботники вблизи городских водоемов. Неравнодушные жители округа за месяц очистили берега местных рек и озер от мусора.

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