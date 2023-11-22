Производство комплектующих для электропоездов нарастят в Орехово-Зуеве

Компания «Трансмаш» из Орехово-Зуева присоединилась к нацпроекту Производительность труда». Предприятие выпускает комплектующие для рельсового и автомобильного транспорта, а также промышленных электронных устройств.
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