Владимир Путин похвалил Меланию Трамп в разговоре с Дональдом

Деталями недавнего телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным, отметив, что глава РФ высказал комплимент его супруге, Мелании Трамп, рассказал Трамп, выступая 19 мая в Розовом саду Белого дома во время мероприятия по подписанию нового американского законопроекта.