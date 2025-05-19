Владимир Путин похвалил Меланию Трамп в разговоре с Дональдом

Деталями недавнего телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным, отметив, что глава РФ высказал комплимент его супруге, Мелании Трамп, рассказал Трамп, выступая 19 мая в Розовом саду Белого дома во время мероприятия по подписанию нового американского законопроекта.
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