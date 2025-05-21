Юрий Мэрджиняну: «Двойной стандарт – новая европейская ценность?»

Юрист Юрий Мэрджиняну выступил с ответной реакцией после того, как председатель Европейского парламента Роберта Метсола отказалась от 30 000 евро, причитающихся в качестве премии Тимишоары за европейские ценности, которую в прошлом году приняла глава государства Майя Санду.