29 ноября — пресс-конференция «О промежуточных итогах работы Департамента градполитики города Москвы за 2023 год»

фото: РИА Новости/Павел Бедняков В среду, 29 ноября 2023 года, в 09:00 состоится пресс-конференция руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина на тему: «О промежуточных итогах работы Департамента градостроительной политики города Москвы за 2023 год и планах на 2024 год».