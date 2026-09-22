Прокуратура нашла нарушения при строительстве многоэтажек в Гагаринском районе

Кровля, котлован и ограждения: какие нарушения нашли на стройках в Гагаринском районе.Прокуратура Гагаринского района вместе с Севгосстройнадзором проверила, как застройщики соблюдают градостроительные нормы при возведении многоквартирных домов.
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