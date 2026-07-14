Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 557 подписчиков

Tasnim: на острове Киш около электростанции взорвались американские снаряды

Tasnim: на острове Киш около электростанции взорвались американские снаряды

Агентство Tasnim со ссылкой на заявление компании по обслуживанию водо- и электроэнергетики иранского острова Киш сообщает, что американские снаряды взорвались на территории острова рядом с электростанцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии