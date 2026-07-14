Tasnim: на острове Киш около электростанции взорвались американские снаряды

Агентство Tasnim со ссылкой на заявление компании по обслуживанию водо- и электроэнергетики иранского острова Киш сообщает, что американские снаряды взорвались на территории острова рядом с электростанцией.
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