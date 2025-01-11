Если вы упали на рельсы в метро, действовать нужно быстро, поэтому заранее изучите алгоритм спасения в такой ситуации.
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Если вы упали на рельсы в метро, действовать нужно быстро, поэтому заранее изучите алгоритм спасения в такой ситуации.
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