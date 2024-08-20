Глава администрации Горнич: пожар в Пролетарске вырос до 10 тысяч «квадратов»

В Ростовской области продолжает гореть топливо на нефтебазе после атаки украинских беспилотников. Как рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич ТАСС, сейчас площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.
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