На Ладожском мосту с 2 декабря будут действовать ограничения движения для большегрузов

Специалисты установили, что объект находится в предаварийном состоянии Пресс-служба Росавтодора сообщает, что с 2 декабря 2024 года на Ладожском мосту, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», будут действовать ограничения для большегрузных автомобилей.