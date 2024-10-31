На Ладожском мосту с 2 декабря будут действовать ограничения движения для большегрузов

Специалисты установили, что объект находится в предаварийном состоянии Пресс-служба Росавтодора сообщает, что с 2 декабря 2024 года на Ладожском мосту, расположенном на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», будут действовать ограничения для большегрузных автомобилей.
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