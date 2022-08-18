Аргументы и Факты

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Эксперт рассказала водителям о способах вдвое удешевить ОСАГО

Эксперт рассказала водителям о способах вдвое удешевить ОСАГО

Если продлевать ОСАГО раньше срока, то страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

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