Эксперт рассказала водителям о способах вдвое удешевить ОСАГО

Если продлевать ОСАГО раньше срока, то страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.
Если продлевать ОСАГО раньше срока, то страховая компания предложит самый доступный базовый тариф. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.
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