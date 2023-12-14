Эксперт в области индейководческого хозяйства Марков указал на дефицит кур-несушек в РФ

Правительство РФ одобрило решение об обнулении пошлин на импортные яйца. В беседе с радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков.
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