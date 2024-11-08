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Зеленский: Украина и Венгрия не подписали договор из-за пункта о НАТО

Зеленский: Украина и Венгрия не подписали договор из-за пункта о НАТО

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Украине и Венгрии не удалось заключить двусторонний договор о безопасности, поскольку Будапешт не стал вносить в него пункт о поддержке присоединения Киева к НАТО.

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