Зеленский: Украина и Венгрия не подписали договор из-за пункта о НАТО

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Украине и Венгрии не удалось заключить двусторонний договор о безопасности, поскольку Будапешт не стал вносить в него пункт о поддержке присоединения Киева к НАТО.
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