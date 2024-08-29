Власти Анапы предостерегла от сомнительной покупки участка на Лысой горе в Сукко

Земельный участок площадью 3,53 га выставили на продажу.В мэрии Анапы 28 августа предостерегли горожан от покупки непроветренных участков земли.
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