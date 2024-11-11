Физические упражнения в процессе лечения онкологических заболеваний способствуют снижению риска сердечно-сосудистых осложнений

Новое рандомизированное контролируемое исследование, проведенное Институтом сердца и диабета Бейкера (Baker Heart and Diabetes Institute) в Мельбурне, Австралия, показало, что сочетание структурированных физических упражнений и сокращения времени сидячего образа жизни эффективно защищает сердечно-сосудистую систему взрослых, перенесших трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови.