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Физические упражнения в процессе лечения онкологических заболеваний способствуют снижению риска сердечно-сосудистых осложнений

Новое рандомизированное контролируемое исследование, проведенное Институтом сердца и диабета Бейкера (Baker Heart and Diabetes Institute) в Мельбурне, Австралия, показало, что сочетание структурированных физических упражнений и сокращения времени сидячего образа жизни эффективно защищает сердечно-сосудистую систему взрослых, перенесших трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови.

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