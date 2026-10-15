Софья Сандурская/ТАСС Соглашение России и США по поставкам дизельного топлива свидетельствует о прагматичном пересмотре Вашингтоном санкционной политики.
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