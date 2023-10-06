ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 05.10.2023 (Предисловие) Я хорошо помню, как в 80-е годы прошлого века все мы - родители, педагоги, школьники, научные работники и даже само начальство критиковали Советскую школу.
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Andrey Titov👍👍👍
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7 час.
Валерий Ворожищев
Что за дебил нацарапал этот пасквиль на лучшую мире советскую школу?
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6 час.
Ингерман Ланская
по словам моей бабушки, выпускнице гимназии 1911 года, савейскае образование -это жалкая пародия Российской Школы!
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1 час.
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