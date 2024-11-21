Меркель: уверенность Путина в собственной правоте поражала

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, в своих мемуарах отметила, что особое впечатление на нее производила уверенность президента России Владимира Путина в собственной правоте.
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