Малую планету назвали в честь архангельского ученого Сергея Звягина

Малая планета Солнечной системы получила имя SERGEYZVYAGIN в честь научного сотрудника Лавёровского центра, яхтенного капитана и художника-мариниста Сергея ЗвягинаСвидетельство о присвоении имени подписал директор Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Иванов.
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