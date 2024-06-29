ЦФА можно продавать: какие возможности доступны сотрудникам «Норникеля» в программе «Цифровой инвестор» Татьяна АрестоваСотрудники одного из крупнейших российских производителей никеля и палладия — компании «Норникель», ставшие участниками проекта «Цифровой инвестор» и получившие активы год назад, смогут ими торговать.