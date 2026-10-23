На фоне переговоров с США глава киевского режима заговорил о готовности лишиться контроля над четвертью территорий.
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Минские соглашения уже были. Результат расхлебываем по сей день.
Это территории исторической России ..... Да , а еще было как то озвучено, что где ступала нога русского солдата, это Россия ..... напомнить Берлину и Парижу ,.... Варшаве :-)
Только полное уничтожение укрофашизма.
СВО началась не из-за территорий, а за денацификацию (оказалось депопуляцию) и демилитаризацию Украины (оказалось, как обычно, европки). Территории это бонус к нашей Победе. Впрочем, как и бывало из века в век.
если бы заявление Зе поддерживал народ оставшихся территорий, у нас вопросов бы не было. Мы народ освобождаем, причем, на перспективу, а не на территории заримся. Это 2 большие разницы. И, потом, мы уроки извлекаем раз и навсегда, один раз обманули нас - всё, больше не выискивайте для себя преференций, будем действовать жестко, не оставляя беспонтовых лазеек для ничтожных подлецов.
а как же Одесса-руский город!? и ее жители ждут !!!!!!
Какая четверть?Какие четверть территоий??только полная кпитуляция
Но , Одесса должна вернуться в свою гавань