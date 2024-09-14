В Гондурасе призвали усилить защиту трансгендеров

Ужесточить законодательство, защищающее ЛГБТ+ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщество от насилия призвал комиссар по правам человека в Гондурасе Алекс Флорес, 14 сентября сообщает EFE.
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