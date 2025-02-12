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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект

Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект

За последние пять лет онкослужба совершила значимый рывок Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями поделил работы онкослужбы Алтайского края на до и после: такого внимания и финансовой поддержки со стороны государства онкологи не знали никогда прежде.

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