Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект

За последние пять лет онкослужба совершила значимый рывок Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями поделил работы онкослужбы Алтайского края на до и после: такого внимания и финансовой поддержки со стороны государства онкологи не знали никогда прежде.