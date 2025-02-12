Рак больше не приговор: как помог алтайским онкологам и пациентам федеральный проект

За последние пять лет онкослужба совершила значимый рывок Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями поделил работы онкослужбы Алтайского края на до и после: такого внимания и финансовой поддержки со стороны государства онкологи не знали никогда прежде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии