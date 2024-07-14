НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Оскар Стеен вернулся в «Фэрьестад» после 5 сезонов в системе «Бостона». Форвард подписал контракт на 5 лет

26-летний форвард подписал с клубом из Карлстада 5-летний контракт.  В минувшем сезоне Стеен провел 34 матча в НХЛ за «Бостон» и забросил 1 шайбу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх