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Царьград

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Начался обратный отсчёт - ВСУ блокированы в Угледаре: Что происходит на данный момент

Начался обратный отсчёт - ВСУ блокированы в Угледаре: Что происходит на данный момент

Русские войска продолжают штурм Угледара, при этом неприятель уже признает всю тяжесть своего положения.

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