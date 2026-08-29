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Царьград

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Атлетико" исключил Альвареса из заявки на матч с "Севильей

Атлетико" исключил Альвареса из заявки на матч с "Севильей

Хулиан Альварес из "Атлетико" не сыграет с "Севильей" в субботу. Футболист хочет покинуть клуб, несмотря на контракт до 2030 года.

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