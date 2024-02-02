Путин рассказал о минусе в экономиках стран Запада

Ведущие экономики стран Запада поднимутся благодаря своему фундаменту, но сейчас они находятся в минусе, в то время как в России фиксируется плюс, рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!», который проходит сейчас в Туле.
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