Советское хозяйственное мыло: что им нельзя мыть

В советские времена хозяйственное мыло было обязательным атрибутом каждого домохозяйства. Его активно использовали для стирки, мытья посуды и других предметов домашнего обихода и даже принимали с ним душ.
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