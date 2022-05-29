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Комиссар ООН Бачелет разочаровала правозащитников недостаточной критикой КНР

Комиссар ООН Бачелет разочаровала правозащитников недостаточной критикой КНР

Silje Bergum Kinsten/norden.org / CC BY 2.5 dk / wikipedia.org Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет после визита в КНР недостаточно критиковала китайское правительство, что разочаровало международную группу борцов за права человека.

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