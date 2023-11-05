Искусствовед Аркадий Ипполитов умер на 66 году жизни

Он являлся одним из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков. Искусствовед, писатель, один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV—XVII веков Аркадий Ипполитов скончался 5 ноября.
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